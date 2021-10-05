وزارة المالية: رفع سعر النفط رفع احتياطي العراق المالي الى 60 مليار دولار

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن تغيير سعر الصرف أسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 60 مليار دولار في شهر نيسان 2021، بعد أن كان 54 مليار دولار في شهر كانون الأول 2020.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تابعت وباستمرار مؤشرات تخفيض قيمة العملة أمام الدولار وعلى مدار تسعة أشهر الماضية، وتبين المؤشرات إلى أن تغيير سعر الصرف أسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 60 مليار دولار في شهر نيسان 2021، بعد أن كان 54 مليار دولار في شهر كانون الأول 2020، جاء ذلك بعد تطبيق إجراءات الإصلاح”.

وأضافت، “كما ساعد تغيير سعر الصرف على انخفاض الطلب على العملة الاجنبية وانعكس ايجابيا على انخفاض الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي”.

وتابعت الوزارة، “وبينت المؤشرات إلى تحسن واضح في النشاط التجاري في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2021 في ظل أزمة انتشار فايروس COVID-19 كما ساعد في إيقاف استباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي”.

وأشارت إلى أن “الوزارة تعمل على إعادة استثمار إيرادات الأموال المتحققة بهدف بناء قاعدة إنتاجية مستهدفة خارج القطاع النفطي، والاعتماد على القطاعات الأخرى والتي ستسهم بانخفاض الطلب على الدولار نتيجة تعويض بعض السلع المنتجة والتي جعلت انحسار نسبة الاستيرادات إلى الاستهلاك المحلي”.

ولفتت إلى أن “الوزارة تبنت منذ تشكيل الحكومة الحالية وضع الخطط والاليات للعمل على إصلاح السياسة المالية للعراق وتكللت باعتماد الورقة الإصلاحية الورقة البيضاء التي رسمت خطوات السياسة الاقتصادية والمالية المستقبلية للنهوض بالإنتاج المحلي وتقليل الاستيرادات للبلد، كما ساهم هذا الإجراء في تحسين وضع الموازنة العامة وتقليل الاستيرادات والتوجه نحو تشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص العمل”.