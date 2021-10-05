تحذير “خطير جداً” من الجفاف في العراق بعد 2025

ذكــر الـخـبـيـر المـائـي تـحـسـين المـوسـوي أنـه لا يـوجـد وعـي وإدراك لـخـطـورة ما سـيـحـدث بـسـبـب أزمــة المــيــاه، حـيـث أن الكارثة مقبلة والجفاف سـوف يسبب تصحرا وهـذه آفـة كبيرة سـتـؤدي إلى نـزوح وفـقـدان التنوع الاحـيـائـي وتلوث بالمياه وأمــراض كثيرة، منتقداً صمت وسائل الإعلام التي تفتقر إلى المعلومة الكاملة لخطورة هذا الملف.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “ملف المياه خطر جـداً، ويتوقع أن يبدأ الـجـفـاف الفعلي مـن بـعـد سـنـة 2025، حيث أن موضوع المياه يعد أزمة عالمية وقد حذر منه العلماء قبل عقدين لكن المشكلة أنـه بعد 2003 اختلف المشهد السياسي حيث يفترض أن تكون الجهة المـسـؤولـة عـن مـلـف المـيـاه والاتـفـاقـيـات الـدولـيـة هـي الـجـهـات الـحـكـومـيـة، ولكن ما يؤسف له أن الحكومة لا تمثل جهة واحــدة وإنـمـا أحــزاب الـسـلـطـة، ويبقى السكوت أمرا خطيرا إزاء هذا الملف”.

وأضاف أن “منابع المياه للعراق هي إيران وتـركـيـا ويـفـتـرض تـحـويـل هــذا المـلـف للمجتمع الــدولــي لأخــذ حـصـة الـعـراق مـن المـيـاه لأن المـلـف خطير جــداً، ولكن مع الأسـف استغلال ظـروف العراق من قبل دول جـوار المنبع وبشكل تعسفي وتـجـاوز حصصه المـائـيـة يعد مخالفة لكل النصوص والمعاهدات الدولية”.

وتـابـع، أن “المشكلة المقبلة خطرة جـداً، وحصر هذا الملف بوزارة الموارد المائية يعد إجحافا بحقها كونها غير مسؤولة وحـدهـا عنه وتـحـديـد المـسـؤولـيـات فيه يـقـع عـلـى وزارات الـصـحـة والــزراعــة والـبـلـديـات وأمـانـة بـغـداد وأيـضـاً وزارة الــخــارجــيــة”، مــؤكــدا أن “المــيــاه عصب الـحـيـاة لـذلـك سـنـواجـه ظــروفــا صعبة مستقبلاً”.