منبئ جوي يحدد موعد بدء موسم الامطار في العراق

حدد المبنئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء موسم الامطار في العراق.

وقال عطية في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انه “لا يوجد أي توقعات بتغيير ملحوظ بدرجات الحرارة لغاية منتصف الشهر الحالي ، حيث تستمر على حالها مع ارتفاع طفيف خلال الصباح”.

واضاف انه “طبقا للسجلات المُناخية فأن الموسم المطري في العراق يبدأ عادة مع منتصف شهر أكتوبر من كل عام في شمال ووسط البلاد ، وفي بداية شهر تشرين ثاني( نوفمبر ) في باقي المدن”، مبينا انه “ماتزال نماذج الطقس تشير الى بداية موسم أمطار اقل من المعدل يتحسن خلال شهر كانون اول( ديسمبر )”.