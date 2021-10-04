أكتوبر 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

في أربيل.. زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها

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فى :أخبار عــامة
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في أربيل.. زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها

أعلنت شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل وقعت في مجمع كنجان سيتي.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، هوكر عزيز، لوكالة شفق نيوز، أن “مجمع كنجان سيتي، في مدينة أربيل، شهد مساء أمس جريمة قتل نفذتها زوجة بالاستعانة مع شقيقها، بحق زوجها”.

وأوضح عزيز، أن “الجريمة نفذت بعد مشادة كلامية بين مهندس يبلغ من العمر 30 عاماً، وزوجته قبل أن يتحول إلى عراك وثم يتدخل شقيق الزوجة ويقومان بقتله”.

وأشار إلى أن “الشرطة اعتقلت الزوجة وشقيقها”، لافتا إلى أن “العائلة عربية، وأصلها وسط البلاد، وتسكن أربيل منذ أكثر من 13 سنة”.

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