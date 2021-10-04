مفوضية الانتخابات: ارتفاع أعداد المراقبين الدوليين الى 640 منهم 17 من الجامعة العربية

أفاد عضو لجنة المراقبين الدوليين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، بارتفاع عدد المراقبين الدوليين للانتخابات المقبلة الى 640 مراقباً دولياً.

وقال قبس يوم الاثنين (4 تشرين الأول 2021)، إن “عدد المراقبين الدوليين للانتخابات المقبلة، ارتفع الى 640، وهم من دول الاتحاد الاوروبي والسفارات والمنظمات الاجنبية”.

ولفت قبس الى أن الجامعة العربية أرسلت 17 مراقباً للانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول الجاري.

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وحسب مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي، سيتم نشر مراقبين دوليين لعملية الاقتراع المقبلة.

المفوضية العليا للانتخابات أصدرت هويات، تخوّل دخول المراقبين الدوليين الى محطات الاقتراع لمراقبة الانتخابات.

استناداً للانظمة والتعليمات في مفوضية الانتخابات، فإنه يحق للمراقبين مراقبة المحطات التي يرونها مناسبة في كل أنحاء العراق.

وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدعوة سفارات ومنظمات أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة، المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول.