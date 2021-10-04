سياسي عراقي يلمز الحلبوسي: همبليات صدام.. ورحيله قريبا!

نشر السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين، تدوينة هاجم فيها من وصفهم بـ “الاقزام وهمبليات صدام”.



وكتب الشابندر، (4 تشرين الاول 2021)، “الاقزام وهمبلليات صدام ..توهم بعض الغلمان بأن فوزهم يتحقق بترغيب ضعاف النفوس بامواله الحرام أو بترهيب الاخرين (بزيان الشوارب) وكسر الظهور”.

واضاف، ان “الاستقواء ببعض ادوات السلطة التي سترحل حتما برحيله الوشيك . وفاتهم بأن نعيق الغراب لا أحد يسمعه مثل قَعقعة الصقور”.

وتعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت السبت، بحلاقة شارب من يتهمه والمحافظات الغربية بالتطبيع مع اسرائيل.

وقال الحلبوسي في كلمة له، ان من فشل في خدمة المواطنين يلقي التهم علينا وعلى المحافظات الغربية بالتطبيع مع اسرائيل، ومن يتهم المحافظات الغربية سأقوم بحلاقة شاربه.

يذكر انه في (24 ايلول الماضي) عقد مؤتمر السلام والاسترداد في اربيل، ودعا إلى التطبيع مع اسرائيل بحضور شخصيات عشائرية من 6 محافظات عراقية.