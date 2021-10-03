مسرور بارزاني ووفد برلماني سويدي یؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق شنگال

ناقشا الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وفداً برلمانياً سويدياً تألف من هاكان سفنلينغ وياسمين بوسيو.

وجرى في اللقاء، بحث آخر التطورات في إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة.

كذلك تباحث الجانبان حول وضع مكونات إقليم كوردستان وضرورة تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار) ، إلى جانب تسليط الضوء على أوضاع النازحين واللاجئين وأهمية توفير الأرضية المناسبة لعودتهم إلى ديارهم طواعية.