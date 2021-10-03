نيجيرفان بارزاني في سنوية رحيل جلال طالباني: كان يسعى لوحدة الصف والأخوة

استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الرئيس العراقي الأسبق والأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني السابق جلال طالباني.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر تويتر: «اليوم وفي ذكرى رحيل الرئيس مام جلال، نستذكر بكل احترام كفاحه ونضاله لاستحصال حقوق الشعب العراقي وشعب كوردستان بشكل خاص».

وأضاف أن «مام جلال كان يسعى من أجل وحدة الصف والتآلف والأخوة .. وهي مفتاح نجاحنا».

واختتم قائلاً: «طاب ذكراكم ولترقد روحكم بسلام».

ئە‌مڕۆ له‌ يادی كۆچى سە‌رۆك مام جە‌لالدا بە‌ ڕێزە‌وە‌ یادی خە‌بات و تێكوشانیان بۆ ھێنانە‌دی مافە‌كانی گە‌لانی عیراق و گە‌لی كوردستان بە‌تایبە‌تی دە‌كە‌ینە‌وە‌. مام جه‌لال ئاواته‌خوازی یە‌كڕیزی، تە‌بایی و برایە‌تی بوو كە‌ كلیلی سە‌ركە‌وتنمانە‌. یادە‌وە‌ریتان بە‌خێر و گیانتان شاد. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 3, 2021

وتوفي جلال طالباني في 3 اكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، بعدما انتقل إلى ألمانيا لاستكمال العلاج بعد إصابته بجلطة دماغية منذ عام 2012.

وولد جلال طالباني في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1933، في قرية كلكان على سفح جبل كوسرت المطلّة على بحيرة دوكان، في محافظة السليمانية، ويُعرف في صفوف الكورد باسم مام جلال (العم جلال)، حيث أُطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً.

ويعتبر جلال طالباني أول رئيس كوردي للعراق، انتُخب سنة 2005، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2010، وهو مؤسس الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان يشغل منصب أمينه العام.