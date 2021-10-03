المالكي عن صدام حسين: لو لم يعدم لكان أفضل

كشف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، عن تفاصيل محاكمة وإعدام صدام حسين في عيد الأضحى، فيما أشار إلى انه لو لم يعدم لكان أفضل.

وقال المالكي، في لقاء متلفز، إنه “لم يلتق بصدام حسين في سجنه ولكنه شاهده بعد تنفيذ حكم الإعدام لثوان معدودة”.

وأضاف، أنه: “لم ينل أحد من المجرمين محاكمة عادلة كاملة كما حظي بها على شاشة التلفاز أمام أنظار العالم”.

وتابع المالكي: “لم أقم بزيارته في السجن ولا حضرت محاكمته ولا إعدامه، وكان من رأيي أنه لو لم يعدم لكان أفضل، لكن هذا قرار ولا بد أن ينفذ”.

وأوضح، ان “صدام لم يحاكم في القضايا الكبرى، ولكنه حوكم في قضية واحدة، أين المحاكمة في قانون إعدام الأحزاب، وأين محاكمة استخدام الأسلحة الكيماوية، وتهجير الكورد وإعدام 22 ألف من شبابهم، لذلك أقول أن جميع هؤلاء قد حرموا من محاكمة صدام في باقي القضايا”.

وبين، أنه بعد “اعدام صدام حسين أحضروه إليه في الإسعاف، ولكنه أخبرهم أنه لا يريد أن يراه مطولا فقد رمقه لثوان معدودة فقط بعد وفاته”.

وعن اعدامه في أول أيام عيد الاضحى أشار المالكي إلى انه “ليس لدينا في الدستور ما يمنع اجراء الاعدام في ايام العيد، وما دعانا إلى ذلك ان فترة المصادقة على الحكم كانت شهرا واحدا ولن يمدد او يخفف الحكم او يلغى وكان لابد ان ينفذ خلال الشهر، وصادفت نهاية الشهر أول أيام العيد، واذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية، لذلك التزمنا بالسياقات القانونية والدستورية في عملية الاعدام”.