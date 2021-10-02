(بالصور) احتفال جماهيري في بعشيقة دعماً لمرشحي الديمقراطي الكوردستاني في نينوى

نظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم السبت ، احتفالاً جماهيرياً في ناحية باشيك (بعشيقة) ضمن حدود محافظة نينوى(مركزها الموصل) دعماً لمرشحي الحزب لانتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المسؤول في اللجنة المحلية للديمقراطي الكوردستاني في ناحية باشيك أسامة محمد ، قال لـ(باسنيوز) انهم نظموا الاحتفال دعماً لمرشحي الحزب للانتخابات.

مشيراً ، الى ان مسؤول فرع الموصل للحزب ومسؤولين آخرين وجماهير وانصار الحزب حضروا الاحتفال الذي شهد قراءة كلمات وفقرات غنائية .