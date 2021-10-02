أكتوبر 02, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(بالصور) احتفال جماهيري في بعشيقة دعماً لمرشحي الديمقراطي الكوردستاني في نينوى

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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(بالصور) احتفال جماهيري في بعشيقة دعماً لمرشحي الديمقراطي الكوردستاني في نينوى

نظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم السبت ، احتفالاً جماهيرياً في ناحية باشيك (بعشيقة) ضمن حدود محافظة نينوى(مركزها الموصل) دعماً لمرشحي الحزب لانتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المسؤول في اللجنة المحلية للديمقراطي الكوردستاني في ناحية باشيك أسامة محمد ، قال لـ(باسنيوز) انهم نظموا الاحتفال دعماً لمرشحي الحزب للانتخابات.

مشيراً ، الى ان مسؤول فرع الموصل للحزب ومسؤولين آخرين وجماهير وانصار الحزب حضروا الاحتفال الذي شهد قراءة كلمات وفقرات غنائية .

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