أمطار بـ 3 محافظات عراقية في هذا الموعد.. وتوضيح بشأن اعصار ‘شاهين’

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية هطول امطار على مناطق من دهوك وأربيل والسليمانية اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تصريح صحفي اليوم، (2 تشرين الاول 2021)، انه متوقع هطول امطار على مناطق في دهوك وشمال أربيل وشمال السليمانية خلال الاسبوع المقبل، وربما تتلاشى هذه الفرص.

ورجح عطيه ان تشهد البلاد انخفاضا واضحا وملموسا في درجات الحرارة بدءا من مساء يوم غد الاحد، لتصل إلى 9 درجات مئوية.

وعن تأثير الإعصار المداري “شاهين” الذي يضرب حاليا سلطنة عمان والامارات والمتوقع ان يصل تأثيره أيضا على السعودية خلال الأيام المقبلة، أوضح عطيه ان العاصفة المدارية “شاهين” في حال وصلت للعراق فان تأثيرها سيكون من ناحية الرطوبة فقط لا غير.