سبتمبر 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني والسفير القطري لدى بغداد يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني والسفير القطري لدى بغداد يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و سفير قطر في العراق خالد بن حمد السليطي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع قطر، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري وتشجيع تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في شتی المجالات في العراق وإقليم كوردستان.

كما ناقش الطرفان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وأهمية علاقات العراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة، والانتخابات العراقية المقبلة ومسائل أخرى تهم الجانبين.

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