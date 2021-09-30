تربية كردستان تقرر تعطيل دوام المدارس الاحد المقبل

أعلنت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، في المدارس الحكومية والأهلية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي ، “نعلن أن يوم 3 تشرين الأول المقبل عطلة رسمية في كل المدراس الحكومية وغير الحكومية”.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وقالت الأمانة في بيان، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، للثالث من تشرين الأول، احتفاء بالعيد الوطني لجمهورية العراق”.