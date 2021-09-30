سبتمبر 30, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تربية كردستان تقرر تعطيل دوام المدارس الاحد المقبل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
15 مشاهدات

تربية كردستان تقرر تعطيل دوام المدارس الاحد المقبل

أعلنت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، في المدارس الحكومية والأهلية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي ، “نعلن أن يوم 3 تشرين الأول المقبل عطلة رسمية في كل المدراس الحكومية وغير الحكومية”.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.
وقالت الأمانة في بيان، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، للثالث من تشرين الأول، احتفاء بالعيد الوطني لجمهورية العراق”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi