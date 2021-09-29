متحدث حكومة كوردستان: بغداد ستواصل إرسال 200 مليار دينار شهرياً

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ستواصل إرسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم.

وكان د. عادل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وقال د. عادل: «إن مسألة إرسال بغداد مبلغ 200 مليار دينار مرتبط بعمل حكومتي إقليم كوردستان والعراق، وخاصة ديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والعراق، وفي هذا الإطار سيستمر إرسال مبلغ 200 مليار دينار كسلفة شهرياً إلى الإقليم».

وأضاف «في موازنة 2022 الاتحادية، سنصر على المستحقات المالية لإقليم كوردستان».

وأشار د. عادل إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيجتمع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان مع وزير النفط العراقي لبحث تأمين النفط الأبيض.

وفيما يتعلق بتبيث موظفي العقود، قال د. عادل: «هذه المسألة مدرجة في برنامج الحكومة، وأرجح أن يتم حلها في وقت قريب».