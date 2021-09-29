مرشح عراقي يتلقى عرضين لبيع ترشيحه: أموال أو منصب رفيع

كشف أحد المرشحين للانتخابات العراقية المقبلة عن نينوى، اليوم الاثنين، تلقيه عرضين لبيع ترشيحه الى “منافس له” في المحافظة.

وقال المرشح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن “عرضين قدما له مؤخراً من نائب سابق في البرلمان العراقي، مقابل أن يبيع جمهوره لمرشحين آخرين”، مبيناً أن “العرض الأول تضمن مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أن يوجه جمهوره لانتخابه ويتراجع هو وينسحب بحجة أن فرص صعوده ضيئلة ولايريد ضياع الاصوات”.

وبحسب هذا المرشح، الذي ارتأى عدم الكشف عن اسمه او التحالف الذي ينتمي اليه، فأن “ذلك النائب السابق عرض عليه مبلغاً مالياً كبيراً يصل إلى ثمن منزل سكني فخم”.

ووفقاً له، فأن “العرض الثاني الذي حصل عليه هو منصب حكومي، بشرط أن يوجه ناخبيه بالتصويت لمن قدم له العرض، ليوفر له بعد اعلان نتائج الانتخابات درجة خاصة”.

وأشار المرشح، إلى أنه “رفض كلا العرضين، لكنه مستاء من المال السياسي الموجود وشراء الذمم والاصوات”، لافتاً إلى أن “فرصة فوز المستقلين شبه مستحيلة في هذه الانتخابات” وفق رأيه.

ويحذر مراقبون سياسيون، من تأثير “المال السياسي والسلاح المنفلت” في الانتخابات النيابية العامة المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.