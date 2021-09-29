نينوى .. انتشار أمني واسع استعداداً لدخول وجبة جديدة من أُسر داعش من “الهول” للعراق

أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، ان طريق الموصل – ربيعة المحاذي للحدود السورية العراقية ، تشهد إنتشاراً أمنياً واسعاً، استعدادا لدخول وجبة جديدة من أُسر تنظيم داعش القادمين من مخيم الهول بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت تلك المصادر، بأن “قيادة عمليات غرب نينوى نشرت قطعاتها على طول طريق الموصل – ربيعة استعدادا لاستقبال وجبة جديدة من أُسر عناصر داعش القادمة من مخيم الهول باتجاه مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل.

مشيرة الى إن القافلة ستصل مساء اليوم الى مخيم الجدعة.

وهذه هي الدفعة الثانية من اللاجئين العراقيين الذين يتم نقلهم من مخيم الهول الى العراق.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم داعش ، ووفق إحصائيات رسمية، فإن المخيم يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية ويقدر عددهم بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

ويشهد مخيم الهول حالات قتل على يد خلايا تنظيم داعش حيث تم تسجيل قرابة 60 حالة قتل و10 إصابات منذ مطلع العام الجاري، طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين في مخيم الهول.