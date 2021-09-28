سبتمبر 29, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

رئيس إقليم كوردستان: حري بنا ان نستلهم من الامام الحسين ترسيخ السلام والتعايش ونبذ التطرف

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
50 مشاهدات

رئيس إقليم كوردستان: حري بنا ان نستلهم من الامام الحسين ترسيخ السلام والتعايش ونبذ التطرف

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى أخذ الدروس والعبر وترسيخ السلام والتعايش ونبذ التطرف، واستلهامها من اربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقال رئيس إقليم كوردستان في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إن “الامام الحسین علیە السلام هو عنوان التضحیة من أجل إعلاء کلمة الحق ودحر الباطل والنفاق”.

وتابع أنه “حري بنا جميعا ونحن نعیش ذکری أربعینیة إستشهادە، ان نستلهم منها العبر ودروس النضال والتضحية من أجل المبادىء النبیلة وأن نبذل کل الجهد لترسیخ دعائم السلام والتعایش والتسامح ونبذ التطرف والفتن”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi