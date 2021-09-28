رئيس إقليم كوردستان: حري بنا ان نستلهم من الامام الحسين ترسيخ السلام والتعايش ونبذ التطرف

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى أخذ الدروس والعبر وترسيخ السلام والتعايش ونبذ التطرف، واستلهامها من اربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقال رئيس إقليم كوردستان في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إن “الامام الحسین علیە السلام هو عنوان التضحیة من أجل إعلاء کلمة الحق ودحر الباطل والنفاق”.

وتابع أنه “حري بنا جميعا ونحن نعیش ذکری أربعینیة إستشهادە، ان نستلهم منها العبر ودروس النضال والتضحية من أجل المبادىء النبیلة وأن نبذل کل الجهد لترسیخ دعائم السلام والتعایش والتسامح ونبذ التطرف والفتن”.