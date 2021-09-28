سبتمبر 28, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اقليم كوردستان يعلن عطلة رسمية لـ 3 ايام

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان يعلن عطلة رسمية لـ 3 ايام

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس الاقليم لثلاثة ايام، وذلك خلال الانتخابات التشريعية العراقية، المزمع إجراؤها في العاشر من شهر اكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد، في مؤتمر صحفي، الاثنين، عقده في اربيل، ان الدوام في المدارس والمراكز التعليمية سيتم تعطيله في أيام 9 و10 و11 من شهر اكتوبر المقبل في جميع مناطق الاقليم.

وبحسب ما افاد حمه سعيد فإن كافة المدارس والمراكز التعليمية سيتم تسليمها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل الانتخابات.

وأكد أنه ستقوم التربية بتسلم المدارس مرة أخرى في اليوم الذي يليها لاعادة تنظيمها لاعدادها للعملية التدريسية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل في كافة محافظات العراق واقليم كوردستان.

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