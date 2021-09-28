إطلاق حملة لجمع الكتب للسجناء والمحكومين في كردستان

أعلنت وزارة ثقافة إقليم كردستان، الثلاثاء (27 أيلول 2021) إطلاق حملة لجمع الكتب بهدف إنشاء مكتبة داخل سجن اربيل لتشجيع المحكومين والسجناء على القراءة.



وقال مدیر النشاطات الادبية في وزارة ثقافة اقليم كردستان، زانا خليل لموقع IQNEWS إن “مدیریة النشاطات الأدبية أطلقت بالتنسيق مع مؤسسات ثقافية حملة لجمع الكتب للسجناء والمحكومين في سجن أربيل”، مبينة أنه “تم جمع نحو 5 الاف كتاب حتى الآن “.

وأضاف، أن “مديرية ثقافة اربيل ومحافظة أربيل تعملان حاليا على إنشاء مكتبة خاصة داخل السجن”، معتبرا أن “الخطوة مهمة لنشر ثقافة القراءة بين السجناء”.

وتابع: “نهدف من خلال المشروع تشجيع السجناء على القراءة والعمل مع الجهات المعنية مستقبلا لإصدار قانون تخفيف عقوبة السجناء والمحكومين الذين يواصلون قراءة الكتب مثل عدد من الدول المتقدمة”.