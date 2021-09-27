بهاء الاعرجي: الرئيس بارزاني له دور كبير في انهاء العديد من المشاكل والصراعات في العراق

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، ان الزعيم الكوردي الرئيس مسعود بارزاني هو شخصية وطنية كوردية وكان له دور كبير في انهاء العديد من المشاكل والصراعات في العراق.

وقال الاعرجي في لقاء له بثتها فضائية ‹كوردستان 24›: “ان الرئيس مسعود بارزاني هو شخصية وطنية كوردية ويستحق الاحترام، وله دور كبير في انهاء العديد من المشاكل والصراعات في العراق”.

واضاف، “ان تشكيل الحكومة العراقية في عام 2010 وصل الى مرحلة صعبة، ولكن من خلال المبادرة التي اطلقها الرئيس بارزاني في أربيل، اتفقت الاطراف على تشكيل الحكومة “.

مشدداً على ان “الرئيس بارزاني، عندما يقول “لا توجد شراكة في العراق”، فهو يقصد بأنه لم تبقى هناك “ثقة” بسبب تصرفات الحكومة العراقية والاطراف السياسية المشاركة فيها”، مبيناً ان “جزء من هذه المسؤولية تقع ايضا على عاتق مسؤولي إقليم كوردستان”.