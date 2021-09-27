امريكا تخصص مليون دولار لتنمية الزراعة في اقليم كوردستان

خصصت وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة “توب ماونتن” برنامجاً لتشغيل مليون دولار للتنمية في مجال الزراعة في اقليم كوردستان.

ووفقا لبيان للوكالة الامريكية للتنمية الدولية فإنها اعدت بالمشاركة مع مؤسسة توب ماونتن برنامجا لتنشيط وتنمية الأعمال الزراعية، الهدف منه التنمية في قطاع الزراعة في اقليم كوردستان.

وجاء في البيان ان البرنامج الذي يضم مليون دولار لمدة 12 شهر، يهدف لزيادة الامكانية التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية العراقية.

واوضح ان البرنامج التنشيطي والتنموي للاعمال في قطاع الزراعة يكون سببا في دعم المشاريع التجارية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والاعمال المنشأة حديثا في مجال الزراعة والقطاع التجاري الخاص بمجال الزراعة في اقليم كوردستان، مبينا ان ذلك سينفذ عن طريق المنح المالية على شكل الالات والخدمات والتعاون التقني لزيادة الامكانيات الانتاجية وتسهيل بناء العمل المشترك الذي سيشجع لتوجيه توزيع الصرف وتوسيع الاعمال في الاسواق المحلية.