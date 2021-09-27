مشكلة كلفت العراق 120 مليار دولار

تحدث مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن مشكلة كلفت العراق 120 مليار دولار.

وقال صالح، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “سياسات البنوك المركزية في العالم شهدت تغيرات بعد الكساد العالمي في عام 2008 واستمراره وصولا الى جائحة “كوفيد – 19″، مشيرا الى ان “الضرر الذي لحق باقتصاديات العالم دفع اغلب البنوك الى التوجه لدعم نشاطات التنمية”.

واضاف: أن “واحدة من المشكلات الكبيرة في العراق هي الطاقة الكهربائية التي استنزفت أكثر 120 مليار دولار ، مبينا ، أن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة وذلك بسبب سوء الإدارة والهدر”.

واوضح أن “سكان العراق في تزايد والطلب على الكهرباء يزداد بشكل مضاعف لذلك دخول الطاقة النظيفة كان يحتاج الى مبادرة”، منوها بان “البنك المركزي اتخذ هذه الخطوة المهمة عن طريق توفير تمويل لشركات منتجة لوحدات الطاقة الشمسية مما سيسهم بتأمين تلك الطاقة للقرى والبنايات المنعزلة”.

وكان البنك المركزي، قد حدد، فائدة لا تزيد عن 1 ‎%‎ لمنح القروض لشراء منظومات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن “العام 2022 سيشهد نقلة نوعية وواضحة في تغيير سلوك الفرد العراقي في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ليس على مستوى مؤسسات الدولة فقط ،وإنما ستشمل المنازل ايضا بل على مستوى المجمعات السكنية بقروض ميسرة وجميع الانشطة الصناعية والزراعية وغيرها”.