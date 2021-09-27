النفط العراقية: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن إيرادات الشهر الماضي، فيما اشارت الى انها بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة، انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليوناً و (660) الفا و(239) برميلاً، بايرادات بلغت 6 مليار و(553) مليون و (762) الف دولاراً”.

واضاف ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب/ اغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) الفا و(930) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(4) الاف و(309) براميل”، مشيرا الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235) دولارا”.

وتابع ان “مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت ايرادات اضافية بلغت (130) مليونا و(990) الف و(954) دولارا”، لافتا الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.