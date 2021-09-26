نيجيرفان بارزاني: “البارتي” بقوته أفشل مؤامرات ما بعد الاستفتاء ونطلع لمستقبل مشرق

قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إن حزبه “يسير نحو مستقبل مشرق”.

وقال بارزاني، خلال كلمة ألقاها في الحملة الدعائية لحزبه في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، في العام الماضي مرت كوردستان والمنطقة والعالم بشكل عام باوضاع سيئة خصوصا فيما يخص فيروس كورونا، مستذكرا الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا.

واكد ان على الجميع العمل معاً لانجاح وانتصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي).

وتابع أن حجر الأساس للديمقراطية في هذه البلاد بجميع ما تخللها من نواقص قد وضعها البارتي ورئيس الحزب الديمقراطي كان الشخص الاول الذي قال انه يجب حل مشكلاتنا عبر صناديق الاقتراع والانتخابات وهذا الشرف كان من حصة البارتي.

ونوه إلى أن حزبه لم يقل ان ديمقراطية كوردستان ليس فيها اية نواقص، ولم يقل ان جميع الاشياء كاملة وليست هنالك أية مشكلة، “بلى هناك مشكلات ونواقص ولكننا مطمئنون بأن البارتي يسير نحو مستقبل مشرق”.

واشار انه انه في الحرب ضد داعش “ننظر شاكرين الى المساعدات التي تم تقديمها من قبل المجتمع الدولي، مستدركاً أن الجهة التي كانت صامدة وكانت في مقدمة المواضع الدفاعية كانت قوات البيشمركة وذلك الرئيس- في إشارة إلى مسعود بارزاني- الذي بقي ينام في سيارة لمدة ثلاثة أشهر ونصف ليبقى في مواجهة الوحوش الدواعش”.

واضاف انه “بعد الاستفتاء كانت جميع المؤامرات تحاك من اجل عدم عودة البارتي الى بغداد”، مستدركاً ان “الذي غير جميع الأشياء وافشل مؤامرات الأعداء كان شيئا واحدا وهو قوة البارتي الذي غيّر جميع الأشياء”.