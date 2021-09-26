اقليم كوردستان يشكو من “فوضى” المعابر الحدودية العراقية

شكا وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الأحد، مما سماه بـ”الوضع الفوضوي” في المعابر الحدودية العراقية بما يتعلق في عملية إدخال السلع والبضائع المستوردة، مؤكداً أن هذا الوضع أثر سلباً على الإيرادات المالية المتحققة من منفذين حدوديين في الإقليم.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين، إن “الوضع في المعابر الحدودية العراقية فوضوي، ولا يتم إحكام السيطرة عليه بشكل جيد”، مردفاً بالقول “كان لهذا الوضع أثر سلبي على منفذي (برويزخان)، و(باشماخ) الحدوديين في الإقليم”.

وأضاف “نحن في طور معالجة هذه المشاكل، وقد تلقينا أنباء جيدة بأن الوضع سائر نحو التحسن منذ الشهر الماضي ولغاية يومنا هذا”.

ويمتلك العراق منافذ حدودية “رسمية” على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ 22 منفذاً برياً وبحرياً، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات.