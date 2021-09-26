العراق يدعو دول العالم لاستلام رعاياها من “عوائل الإرهابيين”

دعا وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الأحد (26 أيلول 2021)، الدول كافة للتعاون مع العراق وتنفيذ التزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في العراق.

وأشاد حسين، خلال لقائه في محل إقامته في نيويورك، وزيرة الخارجيَّة البلجيكيّة صوفي ويلمس، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، “بالدعم الذي تلقاه العراق من دول الاتحاد الأوروبيّ في الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانيّة المُبكرة في مُوعدها المُحدد، وإرسال بعثة الاتحاد الأوروبيّ لمُراقبة الانتخابات، لضمان شرعيتها وشفافيتها”، مُؤكَّداً أنّ “هذه الانتخابات تشكل مرحلة مفصليّة في مستقبل العمليّة السياسيّة والديمقراطيّة في العراق”.

وأعرب، عن “تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في مُختلف المجالات، ومُساهمة الشركات البلجيكيّة بالاستثمار في العراق وإعادة الإعمار”.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجيَّة البلجيكيّة بجُهُود العراق في التواصل مع العديد من الدول، لغرض تأمين عودة عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في العراق من الأمهات، وأطفالهن الذين ولدوا في العراق من أباء أو أمهات إلى بلدانهم التي يحلمون جنسياتها”.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، “الدول كافة للتعاون مع العراق، تنفيذاً لالتزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في العراق، وأهميّة تضافر الجُهُود الدوليَّة، ولاسيما تلك المعنيّة لغرض إيجاد الحلول المُناسبة لهذا الموضوع، إذ أنَّ غالبيّة الدول عملت على إجلاء الأطفال دون أمهاتهن، مُطالباً تلك الدول بتفهم الظروف التي يمر بها العراق، إذ إنَّ الحكومة العراقيَّة مُضطرة إلى التعامل معهم وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنيّة”.