سبتمبر 26, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بينهم عراقيون.. تركيا تعلن ضبط 254 مهاجراً غربي البلاد

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فى :أخبار عــامة
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بينهم عراقيون.. تركيا تعلن ضبط 254 مهاجراً غربي البلاد

ضبطت السلطات التركية اليوم الأحد 254 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون مغادرة تركيا بطريقة غير شرعية غربي البلاد، بحسب الوكالة الرسمية.
وقالت وكالة الأناضول إنه تم ضبط المهاجرين من قبل فرق خفر السواحل التركي قبالة سواحل قضاء فتحية بولاية موغلا غربي البلاد.

ويحمل المهاجرون الـ254 الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والعراقية والفلسطينية والبنغالية.

وأحالت السلطات المهاجرين إلى مديرية الهجرة بالولاية لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهودها للقبض على المهربين، وفقاً للوكالة الرسمية أيضاً.

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