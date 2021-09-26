سبتمبر 26, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق

استقبل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 أيلول (سبتمبر) 2021، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إريك شوفالييه.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني للسفير الفرنسي بمناسبة المباشرة بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق في عمله. وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين فرنسا وإقليم كوردستان، كذلك وجّه شكره إلى فرنسا على دعمها المتواصل لشعب كوردستان في مختلف المراحل.

ولفت السفير الفرنسي إلى الازدهار الاقتصادي وإعادة الإعمار اللذين لمسهما في إقليم كوردستان، كما أثنى على الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة توطيد آفاق التعاون مع الإقليم.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية وسبل التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.

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