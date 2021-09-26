هيئة استثمار اقليم كوردستان تشارك في مؤتمر تجاري مشترك بين العراق وألمانيا

في تصريح لكوردستان24 قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان الدكتور محمد شكري ” لغرض اطلاع المستثمرين الاجانب على الاستثمارات القائمة في اقليم كوردستان شاركنا في مؤتمر تجاري مشترك بين العراق وألمانيا في العاصمة الالمانية برلين”.

وأضاف الدكتور محمد شكري: ان مشاركتنا في مؤتمر (Iraqi-German Business Forum) والذي نظمتها منظمة (NUMOV) والتي تعتبر من اقدم المنظمات الالمانية العاملة في مجال الاقتصاد وأكثرها أهمية في مجال التطوير والتنسيق الاقتصادي بين الحكومة الالمانية ودول الشرق الاوسط.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان الدكتور محمد شكري قائلا” في المؤتمر تحدثنا بشكل تفصيلي عن فرص الاستثمار والاعمال في اقليم كوردستان وكيفية وتأهيل الفرص المناسبة للمستثمرين الاجانب للمجيء الى اقليم كوردستان لاجل الاستثمار في الاقليم .

ونحن بدورنا أبدينا استعدادنا لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الضرورية اللازمة للشركات والمستثمرين الاجانب.