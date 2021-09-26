رئيس مؤتمر صحوة العراق: اقليم كوردستان كان مأوى لكل المظلومين

قال رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، اليوم الأحد، ان اقليم كوردستان كان مأوى لكل من استشعر الظلم، مشيرا الى أن اليوم من صناع القرار العراقي.

ونشر ابو ريشة على حسابه في موقع “تويتر” ان “اقليم كوردستان بكل التحديات كانوا حماة ومأوى لكل من استشعر الظلم سابقا”.

واضاف “وهو اليوم من صناع القرار العراقي”.

وتابع “وبذات الوقت رافضين لاي هوية خارج إطار الهوية العراقية، فلا يصح إلقاء اللوم على حكومة الاقليم لأنهم لو قاموا بتسليم معارضي الأمس، لما اصبح البعض حكومة اليوم”.