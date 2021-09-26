الحكومة تخصص مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية

خصصت الحكومة العراقية، مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية في خطوة لحث المواطنين على تسلمها قبيل انطلاق الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف في بيان اليوم الأحد، ان “الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات”.

وأشار إلى “اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني”.