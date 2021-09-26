القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر السلام والاسترداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى عن إصدار 3 مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر السلام والاسترداد الذي اقيم في اربيل.

وجاء في بيان صادر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق” 3 مشاركين في مؤتمر السلام والاسترداد.

والمذكرات صدرت بحق “المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل) كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها”، حسب البيان.

وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة، وفقا للقضاء العراقي.