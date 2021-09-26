الشؤون الاجتماعية تكشف عدد العاطلين عن العمل في العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن اعداد العاطلين المسجلين ضمن قاعدة بياناتها وصل الى مليون و700 الف عاطل مع وجود ارقام اخرى غير مسجلة، فيما اطلقت برنامجا لتدريبهم خلال الربع الاخير من العام الحالي.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في تصريح صحفي، (26 ايلول 2021)، ان “هذا البرنامج يستهدف الطاقات المعطلة لفئة الشباب من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والاعمار من خلال تقديم دورات لتنمية مهاراتهم وزجهم في سوق العمل”.

واضاف باهض، ان “الدورات التدريبية اعتمدت على المهن التي يتطلب توفرها في سوق العمل نتيجة زيادة الطلب عليها وقلة العاملين فيها بحسب استبيان اجرته الوزارة”.

واوضح، ان “اعداد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الخريجين والمراحل الدراسية الاخرى يتجاوز عددهم المليون و700 الف عاطل، الى جانب اعداد يمكن ان تكون مماثلة من غير المسجلين لديها الذين لا يملكون اي فرصة عمل حقيقية”.

ولفت باهض، الى ان “الوزارة تطمح لتعظيم دور دائرة العمل والتدريب المهني لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، اذ سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على تنفيذ خطوات ثابتة لسياسة حديثة للعمل قابلة للتطبيق على ارض الواقع لتشغيل العاطلين وجعلها منفذا يعتمد عليه الشباب بدلا من اعتمادهم على اعانة الحماية الاجتماعية، مما ينعكس عليهم من خلال زجهم بمشاريع مدرة للدخل تؤهلهم للانخراط في سوق العمل”.

وبين، ان “هذه الدورات ستكون مجانية وتستمر لمدة شهرين، اذ تتضمن المرحلة الاولى، التدريب على مهن الاعمال الحرفية والتصوير الفوتوغرافي والفديوي و الحاسوب والاكسسوارات والخياطة النسائية واللغة الانكليزية والحلاقة الرجالية، فيما تتضمن المرحلة الثانية دورات جديدة سيعلن عنها بعد انتهاء المرحلة الاولى”.

واشار الى ان “هناك اتفاقات مع العديد من معامل القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية والورش بهدف الافادة من جميع المتخرجين من هذه الدورات وما سبقها من دورات تدريبية خرجتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذ سيحصلون على شهادة معتمدة من قبلها”.