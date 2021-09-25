رئاسة إقليم كوردستان تنفي صلتها باجتماع “السلام والاسترداد” وتدعو الأطراف للتعامل مع الأمر بـهدوء

نفت رئاسة إقليم كوردستان صلتها باجتماع “السلام والاسترداد” الذي عقد في أربيل، أمس، مؤكدة أن ما صدر عن الاجتماع لا يعبّر عن رأي أو سياسة أو موقف إقليم كوردستان.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان صادر عنها، اليوم السبت (25 أيلول 2021)، إنه “لا علم لها مطلقاً بالاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيراً عن رأي أو سياسة أو موقف إقليم كوردستان”.

كما دعت رئاسة إقليم كوردستان كل الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءاً، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان.

وعقدت مجموعة من الشخصيات العشائرية، أمس الجمعة، اجتماعاً في أربيل، تناولت فيه موضوع التطبيع مع إسرائيل.

وأعربت الحكومة العراقية في بيان، اليوم، عن رفضها للاجتماع، وعدّته “غير قانوني”، مؤكدة ان التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً، فيما اوضحت حكومة إقليم كوردستان ان الاجتماع تم دون علمها وموافقتها ومشاركتها، مشيرة إلى انها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية عقد الاجتماع.

وفيما يلي نص البيان:

“بشأن اجتماع عقد أمس الجمعة، ٢٤ أيلول ٢٠٢١، بأربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، وأثار ردود أفعال، نعلن أن رئاسة إقليم كوردستان لا علم لها مطلقاً بذاك الاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيراً عن رأي أو سياسة أو موقف إقليم كوردستان.

ونؤكد أن أي موضوع أو موقف أو توجه مرتبط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، وأن إقليم كوردستان ملتزم في هذا تمام الالتزام بالسياسة الخارجية العراقية.

وندعو كل الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءاً، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان”.

ديوان رئاسة إقليم كوردستان

٢٥ أيلول ٢٠٢١