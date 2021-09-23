التحالف الدولي يسلّم 70 مركبة مدرعة لوزارة البيشمركة

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش واين ماروتو، أن الولايات المتحدة سلمت 70 مركبة عسكرية مدرعة لوزارة البشمركة، مشيرا الى ان التحالف سيواصل دعم قوات البيشمركة في سبيل مواجهة الإرهاب.

ونشر واين ماروتو، امس الأربعاء، على موقع تويتر “”كجزء من برنامج الدعم المالي والتسليح الأمريكي لمواجهة داعش، تم تسليم 70 مركبة إلى وزارة البشمركة”.

واكد ماروتو ان التحالف سيواصل التعاون مع شركائه وتسليحهم لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات.

ومنذ عام 2014 بدأ برنامج دعم وتسليح قوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل خطرا ويشن هجمات على مناطق مختلفة من العراق وخصوصا في المناطق المتنازع عليها.