سبتمبر 23, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مفوضية الانتخابات: نتائج الاقتراع ستعلن خلال 24 ساعة ولا نسبة مشاركة تحدد نجاحها

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
35 مشاهدات

مفوضية الانتخابات: نتائج الاقتراع ستعلن خلال 24 ساعة ولا نسبة مشاركة تحدد نجاحها

جددت مفوضية الانتخابات، تأكيدها بإعلان نتائج الاقتراع في الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل خلال 24 ساعة.

وقالت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم :”يوم الاقتراع في 10 تشرين الاول سيشهد العراق تحولاً جديداً وستعلن النتائج خلال 24 ساعة ومحاكاة أمس جسدت هذه الحقيقة”.

وبنيت ان “نتائج المحاكاة الأخيرة أمس وصلت من جميع المحطات الى المركز الوطني في أقل من 90 دقيقة” مؤكدة “أهمية الدور الرقابي الأممي”.

ولفتت المفوضية الى ان “مكتب انتخابات كركوك ماض وفق الخطة المعدة له مسبقاً ولا نسمح أبداً بالتأثير على الانتخابات وسيكون الناخب حراً بالاختبار”.

وتابعت ان “إجراءات صارمة بحق كل من يخرق ضوابط الحملات الانتخابية” منوهة الى ان “قانون الانتخابات لم يشير الى نسبة المشاركة التي تعد بها الانتخابات ناجحة”.

وأشارت المفوضية الى “توزيع 17 مليون بطاقة بايومترية وهي رصينة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi