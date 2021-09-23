مفوضية الانتخابات: نتائج الاقتراع ستعلن خلال 24 ساعة ولا نسبة مشاركة تحدد نجاحها

جددت مفوضية الانتخابات، تأكيدها بإعلان نتائج الاقتراع في الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل خلال 24 ساعة.

وقالت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم :”يوم الاقتراع في 10 تشرين الاول سيشهد العراق تحولاً جديداً وستعلن النتائج خلال 24 ساعة ومحاكاة أمس جسدت هذه الحقيقة”.

وبنيت ان “نتائج المحاكاة الأخيرة أمس وصلت من جميع المحطات الى المركز الوطني في أقل من 90 دقيقة” مؤكدة “أهمية الدور الرقابي الأممي”.

ولفتت المفوضية الى ان “مكتب انتخابات كركوك ماض وفق الخطة المعدة له مسبقاً ولا نسمح أبداً بالتأثير على الانتخابات وسيكون الناخب حراً بالاختبار”.

وتابعت ان “إجراءات صارمة بحق كل من يخرق ضوابط الحملات الانتخابية” منوهة الى ان “قانون الانتخابات لم يشير الى نسبة المشاركة التي تعد بها الانتخابات ناجحة”.

وأشارت المفوضية الى “توزيع 17 مليون بطاقة بايومترية وهي رصينة”.