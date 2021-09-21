رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد مشروع إنشاء مطار دهوك الدولي: المباشرة بالتنفيذ بعد إجراء تعديلات

تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021 ، مشروع إنشاء مطار دهوك الدولي.

واطلع رئيس الحكومة عن قرب على موقع المشروع وخريطته وخطوات تنفيذه، إذ يعد مشروعاً إستراتيجياً سيسهّل السفر بالنسبة لمواطني محافظة دهوك، ويكون حلقة وصل مع باقي محافظات الإقليم والعراق بما يعزز التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والخارج.

وأشار رئيس الحكومة في كلمة له، إلى أن المباشرة بتنفيذ المشروع ستتم بعد المراجعة وإجراء التعديلات اللازمة.

وقال في كلمة له ، لقد ” جئنا إلى هنا لزيارة مطار دهوك في قضاء سيميل، وكان من المقرر إنشاء هذا المطار في عهد التشكيلات الوزارية السابقة بعد أن تم تخصيص ميزانية مالية له، لكن للأسف لم ينجز منه سوى القليل بسبب الأزمة الاقتصادية”.

مضيفاً ، إن ” زيارتنا تهدف لمراجعة هذا المشروع وكذلك العقود التي تم إبرامها، حتى نتمكن من استئناف العمل في تنفيذ المطار، لما لذلك من أهمية لدهوك والمناطق المحيطة بها”.

مردفاً ” وإن شاء الله سوف نقوم بإعداد المشروع بعد أن نجري دراسة جادة بشأنه، حتى يتسنى لنا إكماله وإدخاله إلى العمل في أقرب وقت ممكن”.

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول ” أود أن أبلغ جميع مواطني كوردستان، ولا سيما سكان دهوك، بإننا سنبدأ في إعادة بناء هذا المطار بعون الله، بعد انتهاء المراجعات الأولية وإدخال بعض التعديلات، وحين يكون المشروع جاهزاً سوف نبشركم باستئناف العمل في تنفيذه قريباً”.