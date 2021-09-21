جوتيار عادل: التنسيق عالي المستوى بين البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية

قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الثلاثاء، ان التنسيق عالي المستوى بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية.

وقال جوتيار عادل للصحفيين “نتمنى أن يسفر هذا التنسيق عن نتائج جيدة وأن يكون لمصلحة الطرفين”.

وأكد عادل ان هدف التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة هو مواجهة تنظيم داعش وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الأهالي في مختلف المناطق العراقية.

وفي وقت سابق تقرر تشكيل لواءين مشتركين بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، للإنتشار في كركوك وطوزخورماتو.

وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، بعد أحداث 16 اكتوبر عام 2017، وذلك لمواجهة تنظيم داعش الذي نشطت فلوله في تلك المناطق وباتت تشن هجمات على القوات العراقية بصنوفها المختلفة.