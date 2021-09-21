حكومة الإقليم تعلن موعد توزيع الرواتب وتعلق على القصف التركي الإيراني لكوردستان

أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء انها ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام شهر أيلول/ سبتمبر أعتباراً من يوم 25 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن من اولوية حكومة إقليم كوردستان توزيع الرواتب على الموظفين في موعدها، ومما لا شك فيه فإنه بوصول 200 مليار دينار من بغداد سنقوم بتوزيع الرواتب بنسبة 100%.

وأفاد بأن حكومة الإقليم ستشرع بتوزيع الرواتب في 25 من شهر أيلول الجاري، مستدركا القول “سنوزع الرواتب بلا استقطاع شريطة أن ترسل الحكومة الاتحادية المبالغ المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية”.

وعن القصف الذي يطال مناطق الاقليم الحدودية قال المتحدث “ليس تركيا فقط من تقصف كوردستان هناك دولة أُخرى للأسف تقوم بلك أيضا” في إشارة إلى إيران.

وأردف عادل بالقول “نحن ندعو الى حفظ سيادة اراضي اقليم كوردستان، وأَلَّأ تستخدم اراضي الاقليم لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.