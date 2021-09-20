مسرور بارزاني خلال مراسم اعلان زاخو إدارة مستقلة: خدمة شعبنا امانة في اعناقنا وعلينا أن نكون أوفياء لها

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، ان اعلان قضاء زاخو كإدارة مستقلة يأتي تنفيذاً لوعد الرئيس مسعود بارزاني وعرفان بالجميل لسكان القضاء الذين قدموا الكثير من الشهداء للحركة التحرية الكوردستانية ، مشيرا الى ان هذه الإدارة ستساهم في تسهيل المعاملات والخدمات في كافة نواحي الإدارة.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال مراسم اعلان قضاء زاخو، إدارة مستقلة “سنخدم زاخو وكل بقعة في كوردستان لأن المسؤولية ليست امتيازا بل هي تقاس بمدى خدمة شعبنا وكلنا في خدمة شعبنا التي هي امانة في اعناقنا ويجب أن نكون اوفياء لهذه الأمانة”.

وجرت المراسم بحضور عدد من الوزراء ومحافظ دهوك والمسؤولين الحكوميين والمحليين.

وكان مسرور بارزاني وقّع في 28 يوليو/ تموز الماضي على قرار استحداث إدارتين مستقلتين في كل من قضاءي سوران وزاخو، فيما وجه الجهات المختصة والمعنية في الاقليم بإجراء مايلزم وتطبيق القرار.

ويعد قضاء زاخو من أهم أقضية محافظة دهوك ويبعد عن مركز المحافظة نحو 58 كيلو مترا، ويتشكل من ثلاث نواحي هي رزكاري ودركار وباتيفا.

رئيس حكومة اقليم كوردستان ، طالب في كلمته ، حزب العمال الكوردستاني PKK ، بإحترام سيادة أراضي اقليم كوردستان وإخلاء المناطق الحدودية للاقليم ليتمكن سكان المنطقة من العودة الى قراهم.

وقال مسرور بارزاني ان “وجود PKK في مناطقنا تسبب بالكثير من الاضرار لسكان هذه المناطق ودفع أهالي الكثير من القرى الى النزوح عن أراضيهم وأملاكهم كما تسبب بزعزعة الاستقرار في هذه المناطق”.

مضيفاً “نطالب كافة الأطراف باحترام سيادة الاقليم وأراضيه، فلا يحق لأحد أن ينتهك سيادة أراضينا، ولن نقبل بأي انتهاك، وسنعمل على عودة كافة السكان النازحين الى قراهم” ، مردفاً بالقول “ونحن كحكومة سنقدم لهم كافة الخدمات”.

وعن موضوع الانتخابات التشريعية العراقية طالب مسرور بارزاني شعب اقليم كوردستان بالتصويت فيها ومنح اصواتهم للمرشحين الذين سيعملون على حماية مصالح وحقوق شعب كوردستان الدستورية، لا لاولئك الذين يسعون الى تحصيل الامتيازات والمنافع الشخصية.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم وصحة المجتمع.

هذا وتتمتع الأدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات أوسع وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات.

