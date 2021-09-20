كوردستان تصدر إيضاحاً بشأن “الطحين القاتل” وتشكل لجنة متابعة

أصدرت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إيضاحاً بشأن تصريح الوزيرة بيكرد طالباني، عن نوعية الطحين المورد إلى أسواق الإقليم، وعن ضرورة إخضاع المادة المستوردة لجهاز السيطرة النوعية، في أكدت تشكيل لجنة حكومية لمتابعة الإجراءات.

وكانت طالباني، قد أكدت يوم أمس في كلمة لها خلال مراسيم افتتاح معمل للطحين في محافظة السليمانية، أن استيراد الطحين من خارج البلاد يجب أن يكون خاضعاً لتقرير علمي مختص وهذا توضيح حول الموضوع.

وحول هذا التصريح، أوضحت الوزارة في بيان أن “جملة (وفقا لفحوصات علمية مختصة) أن المادة المستوردة يجب أن تخضع لجهاز القياس والسيطرة النوعية العراقية، نظراً لكثرة الحديث في الآونة الأخيرة، حول أن الطحين المستورد للإقليم لم يخضع لجهاز القياس والسيطرة النوعية، وهذا يمثل خطورة على حياة المواطنين.

وأضافت أن “الطحين المستورد من خارج البلاد وخصوصا المستخدم في صناعة الحلويات غالبا لايخضع للمقايس العلمية وللسيطرة النوعية، وأن الكثير من المواد المستوردة التي تحوي على مواد حافظة تجارية تكون أكثر عرضه للتلف وتثير مخاوف على صحة المواطنين”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “عدم إخضاع الأطعمه المستوردة للفحوصات العلمية يعني تعرض المواطنين للمخاطر الصحية التي تمثل تهديدا للصحة العامة”، مردفة بالقول “لغرض متابعة عملية المراقبة واخضاع المواد المستوردة للسيطرة النوعية تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات”.