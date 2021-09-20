سبتمبر 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كردستان تباشر بتوزيع بطاقة التلقيح الإلكترونية في إحدى محافظاتها

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فى :أخبار عــامة
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كردستان تباشر بتوزيع بطاقة التلقيح الإلكترونية في إحدى محافظاتها

أعلنت مديرية صحة إدارة گرميان، التابعة لإقليم كردستان، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا على المواطنين اعتبار من غد الثلاثاء.
وذكرت المديرية في بيان، “باستطاعة مواطني إدارة گرميان والمناطق التابعة لها الحصول على البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا حصراً للذين تلقوا جرعتين من أحد اللقاحات، اعتبارا من يوم غد، الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحد بعد الظهر، في مستشفى شيري نقيب وسط قضاء كلار”.

وأوضحت أن “الحصول على البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا، يتطلب توفير المستمسكات (بطاقة تلقي اللقاحيين الأصلية، ونسخة أصلية ونسخة ملونة من جواز السفر)”.

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