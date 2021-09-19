رئيس الأركان الإيراني: سنوسع من عملياتنا العسكرية في إقليم كوردستان

أعلن رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري أنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية في إقليم كوردستان.

وأشار باقري إلى أنه “يجب أن لايكون للأحزاب الكوردية المعارضة لإيران أي مراكز تدريب، مخيمات، أو وسائل إعلامية، أو مؤتمرات، في إقليم كوردستان”.

باقري أكد على أنه ” في هذه المرحلة حذرنا تلك الأحزاب، من أجل تقليل الأضرار البشرية، لكننا سنوسع عملياتنا بشكل أكبر في المرحلة الثانية”.

من جانبه، نفى مسؤول قيادة قوات بيشمركة كوردستان التابعة لحزب الديمقراطي الكوردستاني- إيران (حدكا) لشبكة رووداو أن تكون إيران قد “وجهت لهم رسائل مباشرة او غير مباشرة”، وقال: “لم تحصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أية مكاسب من هذه العملية، لذا هي تسعى لجذب الرأي العام تجاهها”.

وهدّد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية بقيام قوات الحرس الثوري الإيراني بـ “القضاء على جميع مؤسسات هذه الجماعات الإرهابية، واستمرار العمليات العسكرية التي انطلقت منذ اسبوعين”، عاداً ذلك من حقّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.