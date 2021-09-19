الصحة تزف نبأ سارا للحاصلين على لقاح كورونا

سجَلت وزارة الصحة انخفاضاً كبيراً باعداد المراجعين إلى مستشفياتها من الملقحين المصابين بالوباء بسبب اعراضهم الخفيفة، بنسبة وصلت إلى 1 بالالف، بينما تخطط للوصول إلى 16 مليون ملقح حتى نهاية العام الحالي لتفادي تأثيرات الموجة الرابعة للوباء.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريحات للصحيفة الرسمية، إنَّ “المراقبين والوبائيين والخبراء لا يستبعدون حدوث موجات جديدة من الوباء بسبب التغييرات التي تطرأ على الفيروس، لان كورونا لايزال فعالا ونسبة التغطية باللقاحات قليلة بعض الشيء”.

واكد أنَّ “الوزارة تعول على اللقاحات لان الاجراءات الوقائية اصبحت غير فعالة بسبب عدم التزام المواطنين بها وعدم امكانية اجبارهم على ارتداء الكمامات”.

ولفت الحلفي إلى أنَّ “عدد الداخلين إلى المستشفيات من الملقحين انخفض إلى نسبة 1 بالالف وباصابات خفيفة، باستثناء شخص توفي وهو ملقح بالغ من العمر 80 عاما من مجموع اكثر من 4 ملايين ملقح وهذا يعني أن اللقاح ذو فعالية عالية”.

واشار إلى أنَّ “العراق ينتظر تجهيزه بكميات كبيرة من اللقاحات خلال الاشهر الثلاثة المقبلة عن طريق مرفق كوفاكس وشركة فايزر”، مبينا أنَّ “نسبة الملقحين حاليا تبلغ 18 % من الفئات المستهدفة وهم الاعمار 18 عاما فما فوق البالغ عددهم 24 مليون شخص، وهدف الوزارة الوصول إلى 20 مليون ملقح نهاية العام الحالي، في حال التزام الشركات المنتجة بتجهيز العراق باللقاحات”.