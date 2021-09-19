في بغداد: امراة تتحايل بمبلغ 60 الف دولار ومتهم اخر يسرق 20 الف دولار

تمكنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الاحد، من القاء القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة 60 ألف دولار، ومتهم آخر بسرقة 20 ألف دولار مع مخشلات ذهبية من داخل دار في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم الاحد (19 ايلول 2021)، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب إجرام الخضراء، تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير صك بقيمة (60) الف دولار أميركي”، مشيرة الى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات وتقديمها إلى القضاء لتنال جزائها العادل”.

واضاف البيان، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (20) الف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية من إحدى الدور السكنية شرق العاصمة بغداد”، لافتا الى انه “تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.