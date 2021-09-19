اسرائيل تعتقل اخر اسيرين فارين من سجن جلبوع

اعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات اللذين تمكنا من الفرار في وقت سابق من سجن ”جلبوع“، قبل نحو 12 يوماً.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية والإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أكمل مطاردة الأسرى الفارين من سجن جلبوع، واعتقل الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بالحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية، وبهذا يكون الجيش الإسرائيلي قد تمكن من اعتقال كامل الأسرى الفارين من السجن وعددهم 6.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر: ”انتهت المطاردة بنجاح.. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين تم القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع.. وتم نقل السجينين للتحقيق..“.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن جميع قادة المنطقة الوسطى حضروا إلى غرفة العمليات الخاصة لمتابعة عملية اعتقال الأسيرين اللذين تم نقلهما عقب اعتقالهما إلى مكتب تابع للمخابرات العامة داخل إسرائيل للتحقيق معهما.

وأضاف أن الأسيرين سلما نفسيهما دون مقاومة بعد محاصرة المنزل الذي كانا يتخبئان به.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية على لسان والد الأسير كممجي، أن الأخير أخبره بأنه قرر مع نفيعات تسليم نفسيهما لقوات الاحتلال دون مقاومة، وذلك حفاظا على سلامة سكان المبنى، لا سيما أن قوات الاحتلال هددت بنسف البيت.