مسرور بارزاني يؤكد استعداد حكومة إقليم كوردستان للتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استعداد مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ودوائرها لجميع أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بإجراء الانتخابات العراقية المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، فيولا فون كرامون، اليوم السبت (18 أيلول 2021).

وبحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، استقبل مسرور بارزاني رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والوفد المرافق لها، في أربيل.

وقدمت كرامون خلال اللقاء، نبذة عن عمل البعثة الأوروبية وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، مشيرة إلى أن عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.

من جانبه، أبدى رئيس الحكومة تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، معرباً عن أمله بأن “تجرى العملية الانتخابية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف، لا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم”.

كما أكد رئيس الحكومة على استعداد مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ودوائرها لأي من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي، بهذا الشأن.

وكانت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته مع وسائل إعلامية عراقية ودولية، الخميس (16 أيلول 2021)، في بغداد أنه “سيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد في يوم الانتخابات”، مؤكدة أن البعثة بدأت العمل في العراق بشكل فعلي.

وأشارت كرامون إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي خبرة كبيرة في مواكبة الانتخابات، وسيتم اختيار مراكز الاقتراع التي ستراقب العملية الانتخابية فيها “بشكل عشوائي”.

وذكرت كرامون لمراسل رووداو بأنه سيكون للبعثة مراقبون على المدى الطويل في منطقة الجنوب، وممثلان اثنان في بغداد، وفريقان في أربيل.

وأكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية أنه “سنكون حياديين وغير منحازين لأي جهة كانت”.

كرامون لفتت إلى أن العمل الذي تقوم به البعثة الأوروبية مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية، مبيّنة أنه سيصنع فرقاً.