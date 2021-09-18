رئيسة بعثة المراقبة للاتحاد الاوروبي: هدفنا مراقبة الانتخابات وبناء الثقة عند المواطنين

في مؤتمر صحفي عقد في اربيل اليوم السبت 18 أيلول (سبتمبر 2021 ) قالت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون أن” هدفهم هو مراقبة الانتخابات العراقية القادمة وبناء الثقة عند المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة مضيفة ان عملهم يتلخص من خلال مراقبة الانتخابات فقط وليس التدخل في ادارة و شؤون الانتخابات” .

وأكدت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية : هذه المرة الاولى التي تشارك بعثة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية وعملنا ودورنا في هذه العملية دور محايد ونعمل بكل استقلالية وشفافية دون التدخل في التفاصيل.

واضافت فيولا كرامون: عمل البعثة في اطار قانوني بحت لمراقبة عملية الانتخابات ومراقبة كل الانشطة المرتبطة بالحملة الدعائية بشكل عام.