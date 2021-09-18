العراق.. تسجيل 1959 إصابة و36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1959 إصابة و36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت (18 أيلول 2021)، إنها سجلت 1959 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا في مدن ومحافظات العراق، بهذا يصل العدد الكلي للاصابات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 1972705 شخصاً.

وسجلت الوزارة 8082 حالة شفاء جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الكلّي للذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس لحد الآن في عموم العراق 1857873 إصابة.

أما حالات الوفاة بفيروس كورونا فبلغت 36 حالة، خلال 24 ساعة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة.

وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلّي للوفيات جراء كورونا إلى 21775 حالة، منذ انتشار الجائحة في البلاد.

ووصل عدد الذين تلقّوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في العراق إلى 4363963 شخصاَ بعد أن تم تطعيم 18904 أشخاص إضافييّن خلال 24 ساعة.