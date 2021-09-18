القنصلية البريطانية لدى أربيل تكشف مخرجات لقاء جونسون ونيجيرفان بارزاني

أصدرت القنصلية البريطانية لدى أربيل، اليوم السبت، بياناً سلطت فيه الضوء على مخرجات لقاء القمة الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في لندن، يوم أمس الجمعة.

وقالت القنصلية في بيانها: «استقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، رئيس إقليم كوردستان العراق، في داونينغ ستريت (الجمعة)».

أضاف البيان «أجمع القادة على قوة العلاقات التاريخية العميقة للمملكة المتحدة مع الشعب الكوردي والعراق بأسره، واتفقا على زيادة تعميق هذه العلاقات، لا سيما في مجالات مثل التجارة والاستثمار».

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ونيجيرفان بارزاني ناقشا الوضع الحالي في أفغانستان وشدد على ضرورة منع أي تهديد إرهابي جديد ينشأ من البلاد.

كما تناولا عدداً من القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران، حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، وفق البيان.

ورحب رئيس الوزراء بالخطوات التي اتخذها العراق للحد من انبعاثات الكربون، وتعهد بدعم المملكة المتحدة لهذه المساعي في التحضير لمؤتمر COP26.